Трамп считает плодотворными переговоры с Си Цзиньпином по торговле и КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал плодотворными переговоры по вопросам внешней торговли и проблеме КНДР с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мои встречи с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в вопросах торговли, так и в вопросе КНДР. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа", - написал американский президент в "Твиттере".

"Я не обвиняю Китай, я обвиняю в некомпетентности прошлую администрацию за то, что она позволила Китаю воспользоваться преимуществами США, что привело к потере миллиардов долларов. Как можно обвинять Китай в использовании людей, которые не имели понимания? Я бы сделал то же самое!", - отметил он.