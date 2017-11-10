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Дальнее зарубежье 10.11.2017 10:30

Трамп считает плодотворными переговоры с Си Цзиньпином по торговле и КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал плодотворными переговоры по вопросам внешней торговли и проблеме КНДР с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мои встречи с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в вопросах торговли, так и в вопросе КНДР. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа", - написал американский президент в "Твиттере".

"Я не обвиняю Китай, я обвиняю в некомпетентности прошлую администрацию за то, что она позволила Китаю воспользоваться преимуществами США, что привело к потере миллиардов долларов. Как можно обвинять Китай в использовании людей, которые не имели понимания? Я бы сделал то же самое!", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]