Иран соблюдает обязательства по свое атомной программе - гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Иран в полной мере соблюдает обязательства по своей ядерной программе, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий.

Он сделал такое заявление после встречи с постпредом США при ООН Никии Хейли, посетившей штаб-квартиру организации.

Ю.Амано отметил, что соглашение по иранскому атому, достигнутое между "шестеркой" международных посредников (США, Россия, Китай, Франция Великобритания и Германия) с Тегераном предусматривает серьезную систему проверки выполнения его условий, и Иран их соблюдает.

Он заверил Н.Хейли, что МАГАТЭ "имеет доступ ко всем объектам в Иране, которые требуется посещать".

В совместном заявлении Ю.Амано и Н.Хейли, распространенном по итогам встречи, указывается, что "стороны обсудили вопросы проверки и подтверждения соблюдения Ираном своих обязательств по атому".

США с приходом к власти президента Дональда Трампа настаивают на пересмотре условий соглашения по иранском атому, называя его "плохим" для Соединенных Штатов и угрожая выходом из него.