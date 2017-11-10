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Дальнее зарубежье 10.11.2017 09:42

Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме - СМИ

Встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на Белый дом.

"Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме", - сообщает агентство.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, лидеры двух стран не встретятся на саммите АТЭС во Вьетнаме из-за различий в расписаниях.

"Что касается встречи с Путиным, подтверждения этой встречи никогда не было, и она не состоится из-за различий в расписаниях. Официальной встречи не будет, но они будут находиться в одном и том же месте, и они, конечно же, с большой вероятностью поприветствуют друг друга", - сообщила она журналистам, сопровождающим президента США.

Д.Трамп дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

В ходе визита Д.Трампа в Пекин госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]