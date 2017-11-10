Главы МИД Казахстана и Киргизии обсудили в Самарканде проблемные вопросы интеграции в рамках ЕАЭС

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Самарканде провел встречу с киргизском коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили актуальные аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.
Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних казахстанско-киргизских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов. Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
К.Абдрахманов и Э.Абдылдаев прибыли в Самарканд для участия в международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в регионе и очередном диалоге "Центральная Азия - Европейский Союз".
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