Главы МИД Казахстана и Киргизии обсудили в Самарканде проблемные вопросы интеграции в рамках ЕАЭС

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Самарканде провел встречу с киргизском коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили актуальные аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних казахстанско-киргизских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов. Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

К.Абдрахманов и Э.Абдылдаев прибыли в Самарканд для участия в международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в регионе и очередном диалоге "Центральная Азия - Европейский Союз".