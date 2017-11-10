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СНГ 10.11.2017 09:42

Главы МИД Казахстана и Киргизии обсудили в Самарканде проблемные вопросы интеграции в рамках ЕАЭС

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Самарканде провел встречу с киргизском коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили актуальные аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних казахстанско-киргизских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов. Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

К.Абдрахманов и Э.Абдылдаев прибыли в Самарканд для участия в международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в регионе и очередном диалоге "Центральная Азия - Европейский Союз".

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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