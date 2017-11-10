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Финансы 10.11.2017 10:00

Банковские вклады и депозиты в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 12% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократились на 15% - до 5 млрд 40,4 млн манатов или 71,8% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом, за январь-сентябрь 2017 года банковские вклады населения сократились на 5,7% - до 7 млрд 22,2 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре 2017 года вырос на 30,6% - до 1 млрд 981,8 млн манатов или 28,2% всех вкладов.

На 1 октября 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 239,1 млн манатов, нерезидентов – 783,1 млн манатов. За январь-сентябрь 2017 года вклады резидентов сократились на 3,8%, нерезидентов - на 19%.

В целом, на 30 сентября 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 19 млрд 484,2 млн манатов, что на 11,8% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]