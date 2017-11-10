Банковские вклады и депозиты в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 12% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократились на 15% - до 5 млрд 40,4 млн манатов или 71,8% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.
В целом, за январь-сентябрь 2017 года банковские вклады населения сократились на 5,7% - до 7 млрд 22,2 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре 2017 года вырос на 30,6% - до 1 млрд 981,8 млн манатов или 28,2% всех вкладов.
На 1 октября 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 239,1 млн манатов, нерезидентов – 783,1 млн манатов. За январь-сентябрь 2017 года вклады резидентов сократились на 3,8%, нерезидентов - на 19%.
В целом, на 30 сентября 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 19 млрд 484,2 млн манатов, что на 11,8% меньше показателя на конец 2016 года.
А.Азизов
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