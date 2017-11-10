Встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться, пока ясности нет - Песков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжается согласование. Пока ясности нет", - сказал Д.Песков.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на Белый дом сообщило, что встречи Д.Трампа и В. Путина во Вьетнаме не будет.

До этого Д.Трамп дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

В ходе визита Д.Трампа в Пекин госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.