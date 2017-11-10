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СНГ 10.11.2017 11:01

Военные стран ОДКБ отрабатывают на учениях в Таджикистане противодействие атаке террористов из Афганистана

В Таджикистане на пяти полигонах Хатлонской области на юге республики начались десятидневные антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"В учениях задействовано более 5 тыс. солдат и офицеров, 64 единиц боевой авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия войск КСОР ОДКБ в случае проникновения террористических группировок из Афганистана в Таджикистан. На завершающей стадии учений российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" выполнят боевой пуск по лагерю условных террористов", - сообщил журналистам начальник пресс-центра Министерства обороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.

"Искандер-М" предназначен для поражения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Российские "Искандер-М" впервые были переброшены из Оренбуржья в Таджикистан в мае текущего года и задействованы в антитеррористическом учении, которое проходило на юге республики в непосредственной близости границы с Афганистаном. Переброска "Искандеров" была осуществлена самолетами ВКС России Ан-124-100 "Руслан". Во время учения "Душанбе-Антитеррор - 2017", активная фаза которого началось 30 мая, российские ракетчики выполнили боевой пуск по лагерю "террористов" в горах.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил журналистам, что основными целями учения являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности и оперативной совместимости штабов различных уровней и государственной принадлежности, сопряжение систем управления войсками и оружием, дать практику командирам различных степеней в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

"В ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных Сил Республики Таджикистан, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. Завещающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне "Харбмайдон"", - сообщил В.Зайнетдинов.

Он отметил, что в учении примут участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ- Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]