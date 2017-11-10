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Инфраструктура и тендеры 10.11.2017 10:16

МБА закупает телекоммуникационное оборудование «CISCO»

Международный банк Азербайджана (МБА) отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования «CISCO» и лицензий, отмечается в объявлении банка.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 100 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 29 ноября 2017 года.

Тендерная процедура состоится 30 ноября.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

Н.Аббасова

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Тэги: МБА, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]