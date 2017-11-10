МБА закупает телекоммуникационное оборудование «CISCO»

Международный банк Азербайджана (МБА) отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования «CISCO» и лицензий, отмечается в объявлении банка.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 100 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 29 ноября 2017 года.

Тендерная процедура состоится 30 ноября.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

Н.Аббасова