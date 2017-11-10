В Центральной Азии ощущается потребность в совместном поиске путей решения общерегиональных проблем - Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал принять резолюцию ООН в поддержку государств Центральной Азии.
"Мы предлагаем принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи об укреплении регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, безопасности устойчивого социального-экономического развития в центральноазиатском регионе", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в пятницу в Самарканде на конференции по вопросам сотрудничества и безопасности в регионе.
По его словам, принятие этого документа стало бы весомой поддержкой со стороны ООН усилий государств региона по укреплению конструктивного диалога, расширению взаимовыгодного сотрудничества и выработке согласованных подходов к решению существующих проблем в Центральной Азии.
"Рассчитываем на поддержку данного предложения со стороны руководства ООН и международного сообщества", - отметил президент.
В своем выступлении глава государства сделал особый акцент на важности проведения регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Президент напомнил, что с этой инициативой он уже выходил с трибуны Генассамблеи ООН.
"Мы исходим из понимания, что сегодня в регионе ощущается реальная потребность в совместном поиске путей решения общерегиональных проблем", - сказал Ш.Мирзиеев.
При этом он подчеркнул, что "речь не идет о создании новой международной организации Центральной Азии или какой-либо интеграционной структуре со своим уставом и надгосударственным органом".
По словам президента Узбекистана, "деятельность региональной площадки диалога направлена исключительно на сверку часов по ключевым вопросам регионального развития".
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