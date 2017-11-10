Террористы атаковали полицейский пост вблизи на юге Афганистана, есть жертвы

По предварительным данным, один полицейский был погиб, еще пятеро получили ранения в результате террористической атаки вблизи города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Омар Звак.
"Террористы-смертники взорвали заминированный автомобиль вблизи пограничной полицейской заставы Болан сегодня утром около 9:00", - сказал О.Звак.
Местные СМИ со ссылкой на командира батальона пограничной полиции в Лашкаргах Захиргуля Мукбила сообщают, что взрывчатка была помещена в грузовик "Мазда".
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