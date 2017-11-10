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Дальнее зарубежье 10.11.2017 10:38

Террористы атаковали полицейский пост вблизи на юге Афганистана, есть жертвы

По предварительным данным, один полицейский был погиб, еще пятеро получили ранения в результате террористической атаки вблизи города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Омар Звак.

"Террористы-смертники взорвали заминированный автомобиль вблизи пограничной полицейской заставы Болан сегодня утром около 9:00", - сказал О.Звак.

Местные СМИ со ссылкой на командира батальона пограничной полиции в Лашкаргах Захиргуля Мукбила сообщают, что взрывчатка была помещена в грузовик "Мазда".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦИЯ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]