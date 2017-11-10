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Дальнее зарубежье 10.11.2017 10:40

США и Россия могут договориться о решении сирийского вопроса - АП

Соединенные Штаты считают, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могут в ходе личной встречи достичь договоренностей, касающихся окончательного решения сирийской проблемы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Такой оптимизм основан на сведениях, полученных агентством от четырех американских чиновников.

АП отмечает, что "потенциальное взаимопонимание" может быть достигнуто в условиях, когда близится окончательное поражение ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Таким образом, основные усилия могут быть перенесены с борьбы против террористических структур на урегулирование конфликта между сирийский правительством и оппозицией. Кроме того, следует решить вопрос о том, как "не допустить доминирования в будущем Сирии иностранных государств, таких, как Иран", сообщили источники АП.

"Соглашение между США и Россией, которое может обсуждаться, планируется сфокусировать на трех элементах, сообщили официальные представители: предотвращении конфликтов между американскими и российским военными, снижении уровня насилия в ходе гражданской войны в стране и активизации мирных переговоров под руководством США (женевских переговоров - ИФ)", - говорится в сообщении.

Соглашение должно также должно способствовать созданию новых зон деэскалации в стране, говорится в сообщении.

Тем временем, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча Д.Трампа и В.Путина на полях саммита АТЭС не состоится.

"Что касается встречи с Путиным, подтверждения этой встречи никогда не было, и она не состоится из-за несогласованности в расписаниях. Официальной встречи не будет, но они будут находиться в одном и том же месте, и они, конечно же, с большой вероятностью поприветствуют друг друга", - сообщила она журналистам, сопровождающим президента США.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что встреча продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет.

"Продолжается согласование. Пока ясности нет", - сказал Д.Песков.

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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