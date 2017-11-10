США и Россия могут договориться о решении сирийского вопроса - АП

Соединенные Штаты считают, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могут в ходе личной встречи достичь договоренностей, касающихся окончательного решения сирийской проблемы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Такой оптимизм основан на сведениях, полученных агентством от четырех американских чиновников.
АП отмечает, что "потенциальное взаимопонимание" может быть достигнуто в условиях, когда близится окончательное поражение ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Таким образом, основные усилия могут быть перенесены с борьбы против террористических структур на урегулирование конфликта между сирийский правительством и оппозицией. Кроме того, следует решить вопрос о том, как "не допустить доминирования в будущем Сирии иностранных государств, таких, как Иран", сообщили источники АП.
"Соглашение между США и Россией, которое может обсуждаться, планируется сфокусировать на трех элементах, сообщили официальные представители: предотвращении конфликтов между американскими и российским военными, снижении уровня насилия в ходе гражданской войны в стране и активизации мирных переговоров под руководством США (женевских переговоров - ИФ)", - говорится в сообщении.
Соглашение должно также должно способствовать созданию новых зон деэскалации в стране, говорится в сообщении.
Тем временем, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча Д.Трампа и В.Путина на полях саммита АТЭС не состоится.
"Что касается встречи с Путиным, подтверждения этой встречи никогда не было, и она не состоится из-за несогласованности в расписаниях. Официальной встречи не будет, но они будут находиться в одном и том же месте, и они, конечно же, с большой вероятностью поприветствуют друг друга", - сообщила она журналистам, сопровождающим президента США.
В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что встреча продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет.
"Продолжается согласование. Пока ясности нет", - сказал Д.Песков.
Вашингтон прослеживает во встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве сигнал к переговорам по Нагорному Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
В Баку ждут от посредников по Карабаху реальных шагов для активизации переговорного процесса
SOCAR в январе-октябре увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 13%
Банки в Азербайджане увеличили за 9 месяцев число установленных банкоматов на 1%, pos-терминалов – сократили на 6%
В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018
Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник
Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне
Президент Алиев находится с визитом в Гяндже
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению ИТ-оборудования.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»