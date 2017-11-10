Путин: сотрудники органов внутренних дел надежно защищают безопасность россиян и борются с терроризмом

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В истории вашего ведомства - много славных, героических страниц. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые безупречными профессиональными и личными качествами, всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине", - говорится в поздравлении главы государства.

"И конечно, сегодня мы чествуем тех, кто продолжает эти традиции. Надежно защищает покой и безопасность людей, борется с терроризмом, преступностью, нарушениями законности и правопорядка. Создает условия для стабильного, уверенного развития нашего государства и общества", - отмечает президент.

"В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить вас за службу, за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям. Пожелать успехов в нелегкой, но очень востребованной работе", - сказано в поздравлении главы государства.