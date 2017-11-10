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Финансы 10.11.2017 11:23

Банки в Азербайджане увеличили за 9 месяцев число установленных банкоматов на 1%, pos-терминалов – сократили на 6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 октября 2017 года составляет 2,486 тыс. единиц, что на 1,3% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 30 сентября в Баку установлено 1,348 тыс. банкоматов (рост на 1,9%), в регионах - 1,138 тыс. банкоматов (рост на 0,5%).

По данным ЦБА, в январе-сентябре 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало октября их численность составляет 67,611 тыс. единиц (спад на 5,8%).

При этом в Баку имеется 38,127 тыс. pos-терминалов (спад на 5,8%), в регионах – 29,484 тыс. (спад на 5,8%).

В объектах розничной торговли установлено 67,533 тыс. или 99,8% всех pos-терминалов.

Н.Аббасов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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