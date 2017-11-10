Банки в Азербайджане увеличили за 9 месяцев число установленных банкоматов на 1%, pos-терминалов – сократили на 6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 октября 2017 года составляет 2,486 тыс. единиц, что на 1,3% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 30 сентября в Баку установлено 1,348 тыс. банкоматов (рост на 1,9%), в регионах - 1,138 тыс. банкоматов (рост на 0,5%).
По данным ЦБА, в январе-сентябре 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало октября их численность составляет 67,611 тыс. единиц (спад на 5,8%).
При этом в Баку имеется 38,127 тыс. pos-терминалов (спад на 5,8%), в регионах – 29,484 тыс. (спад на 5,8%).
В объектах розничной торговли установлено 67,533 тыс. или 99,8% всех pos-терминалов.
Н.Аббасов
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