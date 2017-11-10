Трамп: состояние торговли США с зарубежными странами нельзя назвать приемлемым

Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу на саммите АТЭС, заявил, что сегодняшний характер торговых отношений США с другими странами является недопустимым, и призвал мировое сообщество вести торговлю честным образом.

"Нынешний торговый дисбаланс (США с другими странами - ИФ) неприемлем. Но я не обвиняю Китай или другие страны - их много, тех, кто, ведя торговлю, пользовались преимуществами за счет США", - сказал Д.Трамп, отметив, что представители этих стран лишь "делали свою работу".

"Я хотел бы, чтобы предыдущие администрации моей страны сделали бы что-нибудь с этим. Они не сделали, но сделаю я", - подчеркнул президент.

По словам Д.Трампа, администрация США готова заключать торговые соглашения с любыми странами Индо-Тихоокеанского региона ради взаимной выгоды, если только эти страны будут придерживаться принципов "честной и взаимной торговли".

В то же время президент заявил, что США больше не будут вступать в крупные соглашения, которые "связывают руки" и ограничивают суверенитет страны.

"Мы должны гарантировать, что все играют по правилам. Кто так будет поступать, будут нашими ближайшими экономическими партнерами. Кто нет, могут быть уверены: США больше не будут закрывать глаза на нарушения (права - ИФ), жульничество или экономическую агрессию. Эти дни прошли", - заявил Д.Трамп.

Он добавил, что США "будут выступать против разрушительных практик", в ходе которых частные компании, в обмен на выход на рынок какой-либо страны, принуждают передавать этому государству технологии или вступать в партнерство с местными компаниями. Также президент пообещал обратить внимание на вмешательства государства в рыночные отношения.

Д.Трамп отменил: "мы не будем молчать, когда американские компании с целью получения экономических выгод подвергаются нападениям со стороны сил, аффилированных с государствами, путем кибератак, промышленного шпионажа".