Трамп: состояние торговли США с зарубежными странами нельзя назвать приемлемым

Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу на саммите АТЭС, заявил, что сегодняшний характер торговых отношений США с другими странами является недопустимым, и призвал мировое сообщество вести торговлю честным образом.
"Нынешний торговый дисбаланс (США с другими странами - ИФ) неприемлем. Но я не обвиняю Китай или другие страны - их много, тех, кто, ведя торговлю, пользовались преимуществами за счет США", - сказал Д.Трамп, отметив, что представители этих стран лишь "делали свою работу".
"Я хотел бы, чтобы предыдущие администрации моей страны сделали бы что-нибудь с этим. Они не сделали, но сделаю я", - подчеркнул президент.
По словам Д.Трампа, администрация США готова заключать торговые соглашения с любыми странами Индо-Тихоокеанского региона ради взаимной выгоды, если только эти страны будут придерживаться принципов "честной и взаимной торговли".
В то же время президент заявил, что США больше не будут вступать в крупные соглашения, которые "связывают руки" и ограничивают суверенитет страны.
"Мы должны гарантировать, что все играют по правилам. Кто так будет поступать, будут нашими ближайшими экономическими партнерами. Кто нет, могут быть уверены: США больше не будут закрывать глаза на нарушения (права - ИФ), жульничество или экономическую агрессию. Эти дни прошли", - заявил Д.Трамп.
Он добавил, что США "будут выступать против разрушительных практик", в ходе которых частные компании, в обмен на выход на рынок какой-либо страны, принуждают передавать этому государству технологии или вступать в партнерство с местными компаниями. Также президент пообещал обратить внимание на вмешательства государства в рыночные отношения.
Д.Трамп отменил: "мы не будем молчать, когда американские компании с целью получения экономических выгод подвергаются нападениям со стороны сил, аффилированных с государствами, путем кибератак, промышленного шпионажа".
Вашингтон прослеживает во встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве сигнал к переговорам по Нагорному Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
В Баку ждут от посредников по Карабаху реальных шагов для активизации переговорного процесса
SOCAR в январе-октябре увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 13%
Банки в Азербайджане увеличили за 9 месяцев число установленных банкоматов на 1%, pos-терминалов – сократили на 6%
В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018
Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник
Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне
Президент Алиев находится с визитом в Гяндже
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению ИТ-оборудования.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»