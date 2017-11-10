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СНГ 10.11.2017 12:01

В дипмиссиях ЕС в Центральной Азии увеличат число экспертов по борьбе с терроризмом - Могерини

В посольства Евросоюза в странах Центральной Азии будут направлены дополнительные специалисты, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом, сообщили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"ЕС увеличит число экспертов по борьбе с терроризмом в посольствах стран Центральной Азии", - сказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в пятницу в Самарканде на международной конференции по вопросам сотрудничества и безопасности в регионе.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в своем выступлении глава дипломатии ЕС акцентировала внимание на вопросах борьбы с международным терроризмом и укреплению безопасности.

По ее словам, вопросы безопасности включают в себя иранскую ядерную программу, усилия во имя мира и процветания в Афганистане.

При этом Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС поддержит усилия стран Центральной Азии по поддержке стабильности и безопасности в Афганистане. "Мир в Афганистане важен не только для достижения стабильности и процветания в самой стране, но также для ее соседей и региона в целом", - отметила дипломат.

По ее словам, ЕС тесно сотрудничает с зарубежными партнерами по таким важным вопросам в сфере безопасности, как предотвращение терроризма и противодействие радикализации, в особенности среди молодежи.

"Все это - основополагающие принципы внешней политики Европейского союза, полностью распространяющиеся и на нашу работу с Центральной Азией. Нам надо искать общие методы, чтобы не допустить радикализации молодежи, предотвратить международный терроризм", - сказала Ф.Могерини.

Говоря о том, что у региона есть большие возможности для экономического роста, она напомнила, что ЕС поддержал присоединение Казахстана, Туркменистана и Таджикистана к ВТО. При этом Ф.Могерини выразила надежду на то, что Узбекистан и Туркменистан также присоединятся к этой организации.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕС, ЦЕНТРАЗИЯ, АНТИТЕРРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]