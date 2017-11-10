В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018

В Сеуле ожидают президента России Владимира Путина на церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года и не исключают приезда президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию в июне следующего года.

"Мы надеемся, что президент Путин сможет выделить свое драгоценное время, чтобы быть главным гостем на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане в феврале 2018 года, потому что Россия была страной-хозяйкой Олимпиады в Сочи", - сказал в интервью "Интерфаксу" бывший посол Южной Кореи в РФ Ли Кю Хенг. Он посетил Москву на днях для участия в конференции "Стратегический диалог-2017", соорганизаторами которого являются корейский Институт евразийских исследований при университете Кукмин и Российский институт стратегических исследований.

"Мы также надеемся, что мой президент Мун Чжэ Ин будет среди главных гостей Чемпионата мира по футболу в России в июне будь то в Москве или Санкт-Петербурге. Это должно быть снова успешным событием для России. Мы рады участвовать в успехе России, но пока ничего не определено точно", - сказал он.

"Мой президент передал приглашение господину Путину во время встречи в сентябре этого года во Владивостоке. Мы искренне надеемся, что он сможет сам прибыть, чтобы участвовать в наших Олимпийских играх", - сказал бывший посол.

По его словам, на закрытие Олимпиады приглашен лидер Китая, так как следующие зимние Олимпийские игры пройдут именно там в 2022 году. "Я надеюсь, что у нас будет много гостей. Если приедет Трамп, это будет честь для нас. Европейские страны сильные в зимних видах спорта, их лидеры тоже ожидаются", - отметил Ли Кю Хенг.