SOCAR в январе-октябре увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 13%

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе-октябре 2017 года составили 1 млрд 302,630 млн манатов, что на 13,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

В октябре объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 136 млн 952 тыс. манатов.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь-октябрь 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 125 млн 496 тыс. манатов (рост на 5,1%), в том числе в октябре – 13 млн 70 тыс. манатов.

Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.

На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.

Б.Рустамбеков