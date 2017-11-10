Решение иранских кинематографистов о выборе фильма "Дыхание" женщины-режиссера Наргесы Абьяр для представления страны на премии "Оскар" в категории кинокартин на иностранном языке вызвало неоднозначную реакцию в Иране, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Фильм "Дыхание" рассказывает о молодой девушке, фантазийный мир которой помогает ей преодолевать невзгоды и трудности жизни после Исламской революции 1979 года. Сюжет фокусируется на быстрых изменениях жизни страны в послереволюционный период, а также на восьмилетнем военном конфликте между Ираком и Ираном.
Отмечается, что это кинокартина станет первым снятым женщиной-режиссером фильмом, который будет представлять Иран на "Оскаре".
Между тем критике этот фильм подверг, в частности, соратник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, богослов Ахмад Аламольхода.
"Фильм показывает ровно то, что хотят видеть наши западные враги", - сказал он.
Схожее мнение выразил и представитель командования Корпуса стражей Исламской революции Мохаммед Реза Нагди.
Фильм был выбран комитетом из девяти кинематографистов. По словам продюсера этого фильма Мохамада-Хосейна Касеми, "женщины имеют большой потенциал для создания фильмов и соревнования на международных конкурсах".
Сама режиссер Н.Абьяр рассказала, что ее фильм призван показать, как военные действия сокрушают детские надежды на светлое будущее.
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