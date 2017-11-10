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Дальнее зарубежье 10.11.2017 15:15

В Иране возникли разногласия по поводу выдвинутого на "Оскар" фильма

Решение иранских кинематографистов о выборе фильма "Дыхание" женщины-режиссера Наргесы Абьяр для представления страны на премии "Оскар" в категории кинокартин на иностранном языке вызвало неоднозначную реакцию в Иране, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Фильм "Дыхание" рассказывает о молодой девушке, фантазийный мир которой помогает ей преодолевать невзгоды и трудности жизни после Исламской революции 1979 года. Сюжет фокусируется на быстрых изменениях жизни страны в послереволюционный период, а также на восьмилетнем военном конфликте между Ираком и Ираном.

Отмечается, что это кинокартина станет первым снятым женщиной-режиссером фильмом, который будет представлять Иран на "Оскаре".

Между тем критике этот фильм подверг, в частности, соратник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, богослов Ахмад Аламольхода.

"Фильм показывает ровно то, что хотят видеть наши западные враги", - сказал он.

Схожее мнение выразил и представитель командования Корпуса стражей Исламской революции Мохаммед Реза Нагди.

Фильм был выбран комитетом из девяти кинематографистов. По словам продюсера этого фильма Мохамада-Хосейна Касеми, "женщины имеют большой потенциал для создания фильмов и соревнования на международных конкурсах".

Сама режиссер Н.Абьяр рассказала, что ее фильм призван показать, как военные действия сокрушают детские надежды на светлое будущее.

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Тэги: ИРАН, ОСКАР, ФИЛЬМ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]