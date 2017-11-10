Тысячи жителей Пуэрто-Рико вновь остались без света из-за сбоя на линии электропередач

В Пуэрто-Рико из-за сбоя на линии электропередач тысячи домов вновь остались без света после того как электроснабжение было частично восстановлено после удара урагана "Мария", сообщили в пятницу американские СМИ.

Согласно данным пуэрториканских властей, после сбоя в электроснабжении во второй половине дня в четверг только 18% острова имели доступ к электричеству. При этом утром в четверг электроснабжение считалось восстановленным на более чем 43% территории Пуэрто-Рико.

Телеканал Эн-Би-Си Ньюс отметил, что больше всего из-за сбоя пострадал крупнейший город и столица Пуэрто-Рико Сан-Хуан, а также близлежащие к нему муниципальные округа.

В свою очередь британское издание "Гардиан" в пятницу сообщило, что многие жители острова после урагана все еще остаются без надлежащих условий проживания.

Согласно сообщению, многие граждане, крыши домов которых были разрушены во время урагана, не получили брезентовые покрытия для защиты от дождя, которые распределяются в рамках оказания гуманитарной помощи.

В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".

Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения и унеся жизни более 50 человек. В начале октября побережья США достиг ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.

Американские СМИ отмечали, что 2017 год может стать рекордным по числу ураганов в Атлантике.