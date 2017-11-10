Парламент Молдавии отказался обсуждать инициативу оппозиции выразить вотум недоверия Конституционному суду

Парламент Молдавии не стал рассматривать вотум недоверия Конституционному суду, который пытались инициировать левые оппозиционные партии - фракция Партии коммунистов и Партии социалистов.

Депутат от Компартии Елена Боднаренко сказала на заседании парламента в пятницу, что инициативу, с которой выступили коммунисты на прошлой неделе, поддержали и социалисты.

"Таким образом, мы собрали больше необходимых 15 подписей и требуем рассмотреть подготовленную нами резолюцию о вотуме недоверия судьям Конституционного суда. Мы должны осудить и пресечь деятельность нынешнего состава КС, который позволяет себе интерпретировать конституцию по своему усмотрению, проявляя абсолютное неуважение к конституции", - сказала Е.Боднаренко.

По её словам, авторы резолюции выявили множество нарушений, которые допустили судьи, в частности, "когда они признали верховенство декларации о независимости над конституцией, что в перспективе даёт возможность изменить название государственного языка".

Председатель парламента Андриан Канду не стал зачитывать проект резолюции о вотуме недоверия и регистрировать его в соответствии с регламентом парламента.

"Я впервые слышу о нечто подобном. Не можем рассматривать вопрос о вотуме недоверия конституционному суду, нет такого в конституции", - сказал А.Канду.

Другой депутат от компартии Инна Шупак возразила, что "регламент парламента предусматривает вынесение вотумов недоверия".

А.Канду ответил: "Очень сложно давать разъяснения на глупости. Если фракции Партии коммунистов нужны юридические консультации, то юридический департамент парламента в вашем распоряжении, чтобы оказать помощь и консультации".

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин в свою очередь заявил, что позиция юридического департамента не соответствует регламенту парламента.

"Например, на наши возражения, чтобы спикер не выступал от имени всего парламента, ваши юристы дали какие-то разъяснения. А тут нечего разъяснять - председатель парламента может высказывать свою личную точку зрения, но не говорить от имени всего парламента", - сказал В.Воронин.

В ответ А.Канду также отослал лидера коммунистов к регламенту парламента, который гласит, по его словам, что "председатель парламента представляет парламент в стране и за рубежом".

В проекте резолюции, которые депутаты от левых партий пытались внести по поводу действий конституционного суда, его авторы ссылаются на "положения конституции и других законодательных актов".

Они предлагают "выразить вотум недоверия членам конституционного суда, инициировать процедуру их отставки и внесения в срочном порядке изменений в процедуру отстранения от должности членов КС".

При этом авторы заявления основываются на ст. 105 конституции, которая касается "отношений парламента и правительства" и предусматривает, что "парламент может принять резолюцию, отражающую его позицию по предмету запроса (в адрес правительства и членов правительства - "ИФ").

В то же время, согласно конституции, "конституционный суд независим от любой другой публичной власти и подчиняется только конституции". Ст. 137 конституции гласит, что "судьи конституционного суда несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только конституции".