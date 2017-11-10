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10.11.2017 15:06

Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытие нового комплекса общежития Азербайджанского аграрного университета в Гяндже, сообщает сайт главы государства.

Новый комплекс рассчитан на 514 мест. Всего же в университете проходят обучение 4,834 тыс. студента. Из общего числа студентов 3,883 тыс. проходят очное обучение, изз них 75% являются жителями других городов и районов Азербайджана.

И.Алиев также принял участие в открытии нового торгового центра Grand Qafqaz в Гяндже. Территория торгового центра составляет 20 гектар. Для продажи сельхозпродукции в ТЦ отведена площадь в 9 тыс. кв. метров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ГЯНДЖА, СОЦОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]