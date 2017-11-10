Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытие нового комплекса общежития Азербайджанского аграрного университета в Гяндже, сообщает сайт главы государства.

Новый комплекс рассчитан на 514 мест. Всего же в университете проходят обучение 4,834 тыс. студента. Из общего числа студентов 3,883 тыс. проходят очное обучение, изз них 75% являются жителями других городов и районов Азербайджана.

И.Алиев также принял участие в открытии нового торгового центра Grand Qafqaz в Гяндже. Территория торгового центра составляет 20 гектар. Для продажи сельхозпродукции в ТЦ отведена площадь в 9 тыс. кв. метров.

Б.Рустамбеков