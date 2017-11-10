Инаугурация Жээнбекова пройдет без участия президентов других стран

На церемонию вступления в должность избранного президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова 24 ноября не будут приглашать глав других государств, сообщил в пятницу "Интерфаксу" руководитель оргкомитета по проведению инаугурации, руководитель аппарата действующего лидера республики Алмаз Усенов.

По его словам, в этом вопросе Киргизия следует мировой практике, в большинстве стран, включая РФ и США, где инаугурация проходит без участия глав других государств, но на мероприятие обязательно приглашают послов стран, с которыми имеются дипломатические отношения.

"На назначенную на 24 ноября церемонию официального вступления в должность Сооронбая Жээнбекова будут приглашены представители дипломатического корпуса, депутаты парламента, члены правительства" - сказал А.Усенов.

Он уточнил, что инаугурация впервые пройдет в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке.

Выборы президента Киргизии состоялись 15 октября. Новым главой государства был избран кандидат от Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр С.Жээнбеков, который набрал 54,22 % голосов.

В начале ноября действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, подписал указ о проведении 24 ноября инаугурации избранного главы государства.

Оргкомитету по проведению инаугурации во взаимодействии с ЦИК Киргизии поручено разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц, совместно с МИД обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии.

Правительству Киргизии поручено обеспечить реализацию мер, связанных с проведением церемонии, и выделение финансовых средств в объеме, определенном организационным комитетом.