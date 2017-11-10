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Бизнес и законодательство 10.11.2017 15:30

Баку и Аддис-Абеба договорились о проведении бизнес-форума – МИД Азербайджана

Министры иностранных дел МИД Азербайджана и Эфиопии Эльмар Мамедъяров и Воркнех Гебейеху (Workneh Gebeyehu) договорились о проведении азербайджано-эфиопского бизнес-форума.

«Э.Мамедъяров и В.Гебейеху на встрече в Аддис-Абебе достигли соглашения об организации визита бизнес кругов Азербайджана в Эфиопию для проведения бизнес-форума»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что министры также рассмотрели вопросы, вынесенные на повестку двух стран.

«Э.Мамедъяров и В.Гебейеху подчеркнули необходимость расширения договорно-правовой базы для развития двустороннего сотрудничества»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭФИОПИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]