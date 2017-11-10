Баку и Аддис-Абеба договорились о проведении бизнес-форума – МИД Азербайджана

Министры иностранных дел МИД Азербайджана и Эфиопии Эльмар Мамедъяров и Воркнех Гебейеху (Workneh Gebeyehu) договорились о проведении азербайджано-эфиопского бизнес-форума.

«Э.Мамедъяров и В.Гебейеху на встрече в Аддис-Абебе достигли соглашения об организации визита бизнес кругов Азербайджана в Эфиопию для проведения бизнес-форума»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что министры также рассмотрели вопросы, вынесенные на повестку двух стран.

«Э.Мамедъяров и В.Гебейеху подчеркнули необходимость расширения договорно-правовой базы для развития двустороннего сотрудничества»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде