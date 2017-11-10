Держатели облигаций SOCAR смогут привлекать краткосрочные кредиты до 3,75% на 7 дней

Брокерская компания "PSG Kapital" впервые на рынке ценных бумаг Азербайджана в пятницу начала РЕПО- операции с корпоративными облигациями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), отмечается в сообщении компании SOCAR Capital («дочка» компании SOCAR).
«PSG Kapital являющая маркетмейкером облигаций SOCAR, начиная с 10 ноября, приступила к РЕПО - операциям по данным ценным бумагам. Таким образом, физические и юридические лица, являющиеся держателями облигаций SOCAR, смогут на Бакинской фондовой бирже (БФБ) получить краткосрочные кредиты посредством РЕПО-операций с облигациями Госнефтекомпании Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.
По данным PSG Kapital, сроки данных РЕПО-операций на начальном этапе составят 3 и 7 дней с годовыми процентными ставками 3,5% и 3,75% соответственно.
«Суточный объем средств на РЕПО-операции с облигациями SOCAR на начальном этапе составит $2 млн – по $1 млн на трехдневные и семидневные сделки. Однако, в зависимости от спроса клиентов может измениться и объем средств для РЕПО-операций и их сроки, которые могут быть продлены до одного месяца», - отмечается в информации.
По данным SOCAR Capital, поскольку облигации SOCAR считаются "надежными ценными бумагами" и включены в основной листинг БФБ, «hair cut» по данным ценным бумагам составляет всего 5%. Таким образом, владельцы этих ценных бумаг по РЕПО-операциям с облигациями SOCAR смогут привлечь 95% их стоимости.
В целом на рынке ценных бумаг Азербайджана «hair cut» по остальным ценным бумагам составляет 40%.
«Поскольку доходность по облигациям SOCAR составляет 5% в год, то их владельцы смогут привлечь средства по очень низким процентным ставкам, не уменьшая своей доход. РЕПО-операции особенно выгодны юридическим лицам, банкам и страховым компаниям, испытывающим потребность в мгновенной ликвидности: помимо обеспечения ликвидности РЕПО-операции с облигациями SOCAR также повысят доверие к сектору ценных бумаг», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, в настоящее время в Азербайджане в обращении находятся пятилетние облигации SOCAR на сумму $100 млн с доходностью в 5% годовых, эмитированных в октябре 2016 года.
Н.Аббасова
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