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СНГ 10.11.2017 17:02

Путин получил приглашение посетить Вьетнам с визитом

Президент Вьетнама Чан Дан Куанг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с визитом.

"Мы понимаем, что вы заняты очень важными делами, в том числе подготовкой к выборам, которые будут в следующем году. Но вы к нам приехали, и мы даём высокую оценку этому. Мы высоко оцениваем ваше участие в саммите (АТЭС), уверены, что оно внесёт важный вклад в его итоги", - сказал президент Вьетнама, открывая встречу с президентом РФ.

"Большое спасибо за понимание и гуманитарную помощь", - отметил президент Вьетнама.

Он обратил внимание, что сейчас В.Путин находится во Вьетнаме лишь для участия в форуме АТЭС. "Мы ждём вас с визитом в любое другое время", - сказал президент Вьетнама.

Со своей стороны глава российского государства выразил соболезнование связи с гибелью людей и масштабными разрушениями в результате тайфуна во Вьетнаме. "Что касается гуманитарной поддержки, это естественно, особенно между такими давними друзьями как Россия и Вьетнам. Уверен, что Вьетнам и сам справится с этой проблемой, это знак внимания и уважения к вьетнамскому народу", - сказал В.Путин.

Он поздравил своего вьетнамского коллегу с успешным председательством на форуме АТЭС и выразил уверенность, что саммит пройдёт результативно.

По его словам, двустороннее сотрудничество России и Вьетнама поступательно развивается. "В июне мы провели обстоятельные переговоры и сегодня имеем возможность осудить ход реализацию этих договорённостей", - сказал В.Путин.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]