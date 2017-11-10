Борьба с терроризмом и сотрудничество в энергетике среди тем, которые обсудят Путин и Эрдоган в Сочи 13 ноября - Кремль

Среди тем, которые обсудят в Сочи 13 ноября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, борьба с терроризмом и энергетика, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании", - говорится в сообщении.
"На повестке дня также обсуждение широкого круга двусторонних вопросов - в частности перспектив укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетической сфере", - отмечают в Кремле.
Лидер Турции будет посетит Сочи с рабочим визитом.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что В.Путин и Р.Эрдоган в ходе переговоров в Сочи основное время уделят урегулированию ситуации в Сирии.
"Она состоится 13 ноября в Сочи. Это будут очередные переговоры между нашим президентом и президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Договоренность об этих переговорах достигнута 28 октября в ходе телефонного разговора", - сказал помощник президента журналистам на брифинге в Москве.
Он добавил: "Особо интересна в этом контексте дискуссия по вопросам сирийского урегулирования. Этому будет посвящено, наверное, основное время в ходе этих переговоров, которые запланированы на вечер в понедельник в Сочи".
Кроме того, по его словам, президенты пройдутся по всему спектру двустороннего сотрудничества, которое сейчас набирает обороты. "Уже оно достигло докризисного уровня, в том числе сняты практически все ограничения на торгово-экономические отношения, они успешно развиваются", - сказал Ю.Ушаков.
Кроме того, лидеры РФ и Турции обсудят подготовку к проведению Конгресса национального диалога Сирии.
"Сирия находится постоянно в зоне внимания президентов России и Турции, они постоянно обмениваются мнениями на этот счет. Я думаю, что 13 числа (ноября) вся сирийская проблематика, включая подготовку к Конгрессу народов Сирии или Конгрессу национального диалога, как сейчас называется - эта тема будет обсуждаться. Но сейчас, насколько известно, 18 числа эта встреча уже не состоится, а конкретные даты будут определены чуть позднее", - сказал Ю.Ушаков.
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