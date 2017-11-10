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Транспорт и связь 10.11.2017 16:27

Россия инициирует пуск скоростного поезда между Северным Кавказом и Азербайджаном

Между Минводами и Баку планируют запустить скоростной поезд, сообщают российские СМИ.

Инициаторам этого проекта стал Общественный совет при Минкавказе РФ.

Как отмечают специалисты, запуск высокоскоростных поездов существенно сократит время в пути для туристов. В настоящее время, чтобы побывать на азербайджанских курортах, ставропольцам необходимо как минимум 10 часов добираться автобусами.

Как отмечают СМИ, если проект утвердят, то между Минводами и Баку начнут курсировать поезда по типу тех, которые уже соединяют Санкт-Петербург и Хельсинки. Важно, что таможенно-пограничный досмотр при таком сообщении проводят прямо в вагонах.

Подчеркивается, что в создании скоростного поезда заинтересована не только российская, но и азербайджанская сторона. Это позволит существенно увеличить турпоток в двух направлениях и наладить поставки сельхозпродукции в другие страны. "Об этом глава Ставрополья говорил с президентом Азербайджана еще в апреле 2017 года", - отмечают СМИ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]