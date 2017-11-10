Президент Эстонии объявила о преодолении кризиса с уязвимостью ID-карт

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) объявила о завершении кризиса с идентификационными картами.

"На сегодня эта конкретная ситуация наверняка решена. Обновление сертификатов ID-карт продолжается", - заявила К.Кальюлайд журналистам в пятницу по завершении созванного ею заседания Совета по государственной обороне.

Она призвала сделать выводы из кризиса. "Я хочу, чтобы в следующий раз, когда нас опять настигнет кризис - не стоит предаваться иллюзиям, что у нас никогда больше подобных случаев не произойдет - мы были лучше к нему подготовлены. Мы справились с этим более или менее на 4+", - заявила К.Кальюлайд.

"События последних недель показали, что наши люди вовсе не хотят возвращения к тем временам, когда в учреждениях надо было стоять в очередях на прием. Значит, мы должны сделать свое электронное государство еще лучше, еще надежнее. Учиться нам не у кого, поскольку в таком виде других таких же обществ в интернете просто не существует", - отметила президент.

Она выразила благодарность всем чиновникам, специалистам и политикам, которые в последние месяцы активно решали данную проблему.

В связи с обнаруженной уязвимостью ID-карт на заседании правительства 2 ноября было принято решение приостановить действие сертификатов ID-карт, выданных после 16 октября 2014 года. По идентификационным картам в Эстонии осуществляется большинство электронных операций, в том числе оказываются государственные, банковские, аптечные услуги, по ним удостоверяется личность и даже можно проголосовать на муниципальных и местных выборах.

Всего в Эстонии на 1,3 млн населения приходится около 800 тыс. уязвимых карточек. Правительство призвало в конце октября обладателей таких карточек самостоятельно через интернет или в структурах полиции провести обновление сертификатов карточек.