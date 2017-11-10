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Это интересно 10.11.2017 16:40

Немцы предпочитают кошек, но чаще страхуют собак - исследование

Собаки являются более популярными питомцами в 7 из 10 странах мира, показывает исследование, проведенное компанией Финаккорд в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США.

При этом жители Канады, Франции и Германии больше предпочитают кошек.

Чаще всего питомцев заводят бразильцы - утвердительно на вопрос о наличии домашнего животного ответили 64% респондентов. При этом жители Бразилии оказались заядлыми собаководами: собак держат 45% опрошенных против 24% владельцев котов.

Также высокие показатели зафиксированы в Италии и Испании (61% и 60% соответственно).

Самая низкая (с большим отрывом) доля владельцев животных в Китае - всего 29%.

Неожиданно низким оказался показатель в Великобритании, стране, традиционно славящейся любовью к домашним животным - один или более питомец есть лишь у 48% британцев.

Исследование показывает, что женщины чаще заводят себе пушистых друзей, чем мужчины - 57% против 47% соответственно в целом во всех 10 странах.

Во всем мире хозяева чаще покупают страховку для собак, чем для кошек. Самый показательный пример - Германия: здесь собаки страхуются в 4 раза чаще. Исключением являются Китай и Бразилия, при этом бразильцы чаще всего выбирали ответ не "кошка" или "собака", а "питомец другого вида".

Наиболее развит рынок страхования животных в Великобритании - здесь выше всего доля застрахованных питомцев и чаще всего покупают отдельную страховку непосредственно на домашнее животное (т.е. не в составе пакета страховых услуг).

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Тэги: ПИТОМЦЫ, СТРАХОВКА, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]