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Транспорт и связь 10.11.2017 16:39

Бакинский международный аэропорт в январе-октябре увеличил пассажиропоток на 20%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-октябре обслужил 3,46 млн. пассажиров, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За январь-октябрь 2017 года бакинский аэропорт обслужил 3,46 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.

По оценкам AZAL, за отчетный период на долю AZAL пришлось 2 млн пассажиров, из которых 504 тыс. человек перевезено на внутренних рейсах.

На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 49,4% международных перевозок пассажиров.

В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2 млн. пассажиров (за отчетный период –ИФ-Аз).

В целом, на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]