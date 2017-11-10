Бакинский международный аэропорт в январе-октябре увеличил пассажиропоток на 20%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-октябре обслужил 3,46 млн. пассажиров, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За январь-октябрь 2017 года бакинский аэропорт обслужил 3,46 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.
По оценкам AZAL, за отчетный период на долю AZAL пришлось 2 млн пассажиров, из которых 504 тыс. человек перевезено на внутренних рейсах.
На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 49,4% международных перевозок пассажиров.
В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2 млн. пассажиров (за отчетный период –ИФ-Аз).
В целом, на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Н.Аббасова
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