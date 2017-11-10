Nintendo планирует ускорить производство приставок Switch

Японская компания Nintendo Co. планирует нарастить выпуск своей новейшей игровой консоли Switch, что демонстрирует уверенность руководства в высоком спросе на эту приставку, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Nintendo может увеличить производство до 25-30 млн устройств в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля 2018 года.

Продажи Switch, которая может использоваться как переносная и как стационарная консоль, стартовали 3 марта, и по 30 сентября компания реализовала 7,63 млн таких устройств. До конца марта 2018 года Nintendo рассчитывает продать еще 9,1 млн приставок.

Некоторые аналитики полагают, что Switch может стать самой популярной приставкой в истории Nintendo. По оценке эксперта Nomura Securities Юнко Ямамуры, к марту 2023 года продажи достигнут 115,8 млн - против 101,6 млн проданных приставок Wii.

Акции Nintendo подорожали в пятницу на 0,5%, при том что японский индекс Nikkei 225 упал на 0,8%. Капитализация компании составляет 6,16 трлн иен ($54,4 млрд).