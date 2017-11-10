Nintendo планирует ускорить производство приставок Switch

Японская компания Nintendo Co. планирует нарастить выпуск своей новейшей игровой консоли Switch, что демонстрирует уверенность руководства в высоком спросе на эту приставку, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Nintendo может увеличить производство до 25-30 млн устройств в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля 2018 года.
Продажи Switch, которая может использоваться как переносная и как стационарная консоль, стартовали 3 марта, и по 30 сентября компания реализовала 7,63 млн таких устройств. До конца марта 2018 года Nintendo рассчитывает продать еще 9,1 млн приставок.
Некоторые аналитики полагают, что Switch может стать самой популярной приставкой в истории Nintendo. По оценке эксперта Nomura Securities Юнко Ямамуры, к марту 2023 года продажи достигнут 115,8 млн - против 101,6 млн проданных приставок Wii.
Акции Nintendo подорожали в пятницу на 0,5%, при том что японский индекс Nikkei 225 упал на 0,8%. Капитализация компании составляет 6,16 трлн иен ($54,4 млрд).
Скорость движения поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч – президент Алиев
QALA начала деятельность в Греции
Азербайджан и Эфиопия намерены проводить межмидовские консультации
Курс манат/ доллар на 13 ноября - 1,7002 манат/$1
Парламент Грузии вновь включил в повестку дня вопрос о расследовании договора с "Газпромом"
BBL может включить реверс газа после закрытия британского газохранилища Rough
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже
Президент Алиев ознакомился с условиями в ТЦ «Gence Mall» и ходом строительства отеля «Majestic Palace»
Премьер Украины Гройсман намерен участвовать в съезде "Народного фронта" Яценюка
Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы под залог
Евросоюз продолжает добиваться на переговорах по Brexit "искреннего и реального" прогресса - Барнье
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению ИТ-оборудования.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»