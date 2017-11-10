BBL может включить реверс газа после закрытия британского газохранилища Rough

Оператор трубопровода BBL, по которому природный газ поступает в Великобританию из Нидерландов, вернулся к вопросу о необходимости добавить функцию реверсирования потока после закрытия единственного долгосрочного газохранилища Британии Rough.
"Если посмотреть на долгосрочные данные о Interconnector UK (реверсивного трубопровода между Великобританией и Бельгией - ИФ), то видно, что после закрытия Rough его мощности в летний период использовались почти на 100%. Этот факт указывает на то, что избыток газа с британского рынка летом перетекает на континент", - заявил "Интерфаксу" представитель BBL в кулуарах конференции European Autumn Gas в Милане.
BBL также хочет воспользоваться преимуществами летнего спроса на природный газ за пределами Великобритании, добавил он.
Реверсирование потока BBL, вероятно, начнется с 2019 года, объемы перекачки газа в обратном направлении будут меньше текущей пропускной способности 235-километрового трубопровода, которая сейчас составляет 19,2 млрд кубометров в год.
Руководство BBL рассматривало возможность реверса в 2011 году, но спрос на рынке был ограниченным, и оператор отказался от этой мысли. До октября 2018 года компания освобождена от обязательного обеспечения возможности реверсирования согласно нормам ЕС об обеспечении безопасности поставок газа. Срок освобождения может быть продлен.
Rough - подземное хранилище газа, расположенное в Северном море, используется с 1983 года. Centrica столкнулась с последствиями износа скважин в 2016 году, и ранее в этом году объявила, что не будет возобновлять операции по закачке газа в Rough и со временем полностью прекратит хранение в нем топлива.
На долю Rough приходится порядка 70% британских мощностей в сфере хранения газа, газохранилище способно обеспечивать 10% суточного потребления газа в Великобритании.
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