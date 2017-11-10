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ТЭК 10.11.2017 16:50

BBL может включить реверс газа после закрытия британского газохранилища Rough

Оператор трубопровода BBL, по которому природный газ поступает в Великобританию из Нидерландов, вернулся к вопросу о необходимости добавить функцию реверсирования потока после закрытия единственного долгосрочного газохранилища Британии Rough.

"Если посмотреть на долгосрочные данные о Interconnector UK (реверсивного трубопровода между Великобританией и Бельгией - ИФ), то видно, что после закрытия Rough его мощности в летний период использовались почти на 100%. Этот факт указывает на то, что избыток газа с британского рынка летом перетекает на континент", - заявил "Интерфаксу" представитель BBL в кулуарах конференции European Autumn Gas в Милане.

BBL также хочет воспользоваться преимуществами летнего спроса на природный газ за пределами Великобритании, добавил он.

Реверсирование потока BBL, вероятно, начнется с 2019 года, объемы перекачки газа в обратном направлении будут меньше текущей пропускной способности 235-километрового трубопровода, которая сейчас составляет 19,2 млрд кубометров в год.

Руководство BBL рассматривало возможность реверса в 2011 году, но спрос на рынке был ограниченным, и оператор отказался от этой мысли. До октября 2018 года компания освобождена от обязательного обеспечения возможности реверсирования согласно нормам ЕС об обеспечении безопасности поставок газа. Срок освобождения может быть продлен.

Rough - подземное хранилище газа, расположенное в Северном море, используется с 1983 года. Centrica столкнулась с последствиями износа скважин в 2016 году, и ранее в этом году объявила, что не будет возобновлять операции по закачке газа в Rough и со временем полностью прекратит хранение в нем топлива.

На долю Rough приходится порядка 70% британских мощностей в сфере хранения газа, газохранилище способно обеспечивать 10% суточного потребления газа в Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЗОХРАНИЛИЩЕ, ТРУБОПРОВОД, РЕВЕРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]