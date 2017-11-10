Решением бюро парламента Грузии, вопрос о целесообразности создания временной следственной комиссии по изучению договора между правительством Грузии и компанией "Газпром экспорт" по транзиту российского газа в Армению, поставленный фракцией "Национальное движение" (партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили), будет рассмотрен депутатами на одном из пленарных заседаний с 15 по 17 ноября.
Ранее этот вопрос был внесен в повестку дня пленарных заседаний парламента с 20 по 22 сентября, однако в связи с регламентом работы законодательного органа в период перед назначенными на 21 октября выборами в органы местного самоуправления, эти заседания не состоялись.
Между тем, фракция "Национальное движение" продолжает настаивать на рассмотрении данного вопроса, считая, что подписанный в начале этого года договор с компанией "Газпром экспорт" противоречит национальным интересам Грузии, ее энергетической безопасности и экономически убыточен для страны.
Лидер фракции Роман Гоциридзе на днях утверждал, что по новым условиям договора, заключенного с "Газпром экспортом", из-за перехода от возмещения за транзит газа натурой на денежный расчет, "Грузия получает убыток в размере 66 млн лари ($25 млн) в год".
Фракция "Национальное движение" ранее вносила в повестку дня парламента и проект резолюции по вопросу договора с "Газпромом", однако, он так и не был рассмотрен.
Тем временем, в парламентском большинстве считают, что фракция сторонников М.Саакашвили пытается вновь разжечь скандал. Депутаты от "Грузинской мечты" уже не раз называли эти действия оппозиции "чистой воды спекуляцией и популизмом", разделяя мнение исполнительной власти, что в процессе переговоров с российской компанией было сделано все, чтобы Грузия получила насколько возможно лучшие условия.
Как сообщалось, "Газпром экспорт" гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 годах в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185. При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной.
Согласно договору, в 2017 году "Газпром" оплачивает транзит газа по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только денежными расчетами.
Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.
Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров газа, почти 90% его поставок осуществляется из Азербайджана. Остальной объем газа республика получает из России.
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