В ООН предупреждают: блокада арабской коалицией Йемена оставит страну без топлива и вакцин

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Меритселл Релано заявила в пятницу журналистам, что в том случае если арабская коалиция не прекратит блокаду Йемену, то население этой страны через месяц может остаться без топлива и вакцин.

"В Йемене наблюдается крупнейший в мире гуманитарный кризис, миллионы людей живут только за счет помощи, оказываемой международными гуманитарными организациями. А закрытие аэропортов, морских портов и наземных границ только усугубляет кризис в Йемене", - приводит слова М.Релано Анатолийское агентство новостей.

Она отметила, что топливо импортируется в Йемен по морю, и что из-за блокирования портов цены на топлива уже выросли на 60%.

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, перекрыла границы Йемена в минувшее воскресенье в ответ на пуск ракеты в сторону Эр-Рияда, осуществленный йеменскими повстанцами-хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По данным ООН, в Йемене 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 7 млн находятся на грани голода. Также, согласно сведениями ООН, в Йемене свирепствует холера, и на данный момент зарегистрировано 850 тыс. человек, больных холерой либо людей с подозрением на эту болезнь.