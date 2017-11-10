Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9798 RUR   0.0287 GBR   2.2344 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.17 Brent   63.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 16° 13 Ноя 10° 15° 14 Ноя 12° 16°

Дальнее зарубежье 10.11.2017 18:57

В ООН предупреждают: блокада арабской коалицией Йемена оставит страну без топлива и вакцин

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Меритселл Релано заявила в пятницу журналистам, что в том случае если арабская коалиция не прекратит блокаду Йемену, то население этой страны через месяц может остаться без топлива и вакцин.

"В Йемене наблюдается крупнейший в мире гуманитарный кризис, миллионы людей живут только за счет помощи, оказываемой международными гуманитарными организациями. А закрытие аэропортов, морских портов и наземных границ только усугубляет кризис в Йемене", - приводит слова М.Релано Анатолийское агентство новостей.

Она отметила, что топливо импортируется в Йемен по морю, и что из-за блокирования портов цены на топлива уже выросли на 60%.

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, перекрыла границы Йемена в минувшее воскресенье в ответ на пуск ракеты в сторону Эр-Рияда, осуществленный йеменскими повстанцами-хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По данным ООН, в Йемене 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 7 млн находятся на грани голода. Также, согласно сведениями ООН, в Йемене свирепствует холера, и на данный момент зарегистрировано 850 тыс. человек, больных холерой либо людей с подозрением на эту болезнь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ЙЕМЕН, БЛОКАДА, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


В ЮНИСЕФ сообщили о гибели более 200 детей в Йемене с начала 2017 года Генсек ООН и представители десятков стран участвуют в конференции по Йемену в Женеве Более 100 тыс. иммигрантов прибыли за год в Йемен из стран Африканского рога - ООН Генсек ООН потребовал расследования гибели мирных жителей в Йемене в результате авиаудара саудовской коалиции Продолжающийся конфликт в Йемене унес жизни более 200 гражданских лиц за последние четыре месяца - ООН Более 700 детей погибли с начала конфликта в Йемене - ЮНИСЕФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]