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Дальнее зарубежье 10.11.2017 16:59

ЕС и Великобритания рассчитывают прийти к соглашению по Brexit к декабрю 2017 года

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в пятницу, что несмотря на очень медленное продвижение переговоров обе стороны рассчитывают достичь соглашения по Brexit к декабрю 2017 года, передает агентство "Блумберг".

При этом он отметил, что за прошедшую неделю существенных подвижек в переговорах с Великобританией не было, однако появились некоторые успехи при обсуждении вопросов соблюдения прав граждан.

М.Барнье также сказал, что европейская сторона и не ожидала прорыва в переговорах на прошедшей неделе. Он заявил, что главным камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем остается вопрос финансовой компенсации, без урегулирования которого переговорщики не могут начать обсуждать дальнейшие торговые взаимоотношения между Британией и ЕС.

"Над урегулированием финансового вопроса нам придется работать в ближайшие несколько недель. Это критически важно для того, чтобы переговоры показали существенный прогресс", - сказал М.Барнье.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала точные сроки завершения Brexit: процесс выхода из ЕС должен закончиться в пятницу 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]