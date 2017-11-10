ЕС и Великобритания рассчитывают прийти к соглашению по Brexit к декабрю 2017 года

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в пятницу, что несмотря на очень медленное продвижение переговоров обе стороны рассчитывают достичь соглашения по Brexit к декабрю 2017 года, передает агентство "Блумберг".
При этом он отметил, что за прошедшую неделю существенных подвижек в переговорах с Великобританией не было, однако появились некоторые успехи при обсуждении вопросов соблюдения прав граждан.
М.Барнье также сказал, что европейская сторона и не ожидала прорыва в переговорах на прошедшей неделе. Он заявил, что главным камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем остается вопрос финансовой компенсации, без урегулирования которого переговорщики не могут начать обсуждать дальнейшие торговые взаимоотношения между Британией и ЕС.
"Над урегулированием финансового вопроса нам придется работать в ближайшие несколько недель. Это критически важно для того, чтобы переговоры показали существенный прогресс", - сказал М.Барнье.
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала точные сроки завершения Brexit: процесс выхода из ЕС должен закончиться в пятницу 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.
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