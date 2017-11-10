Курс манат/ доллар на 13 ноября - 1,7002 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 ноября установил на уровне 1,7002 манат/$1 (10 ноября - 1,7002 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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