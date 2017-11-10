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Диаспора 10.11.2017 17:23

QALA начала деятельность в Греции

Общество греческо-азербайджанской дружбы «QALA» начала деятельность в Греции, сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Председателем общества является Рашид Мамедов.

Р.Мамедов, выступивший в церемонии открытия, рассказал о планах деятельности организации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ДИАСПОРА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]