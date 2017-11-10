Общество греческо-азербайджанской дружбы «QALA» начала деятельность в Греции, сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.
Председателем общества является Рашид Мамедов.
Р.Мамедов, выступивший в церемонии открытия, рассказал о планах деятельности организации.
Ф.Исазаде
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