Общество греческо-азербайджанской дружбы «QALA» начала деятельность в Греции, сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Председателем общества является Рашид Мамедов.

Р.Мамедов, выступивший в церемонии открытия, рассказал о планах деятельности организации.

Ф.Исазаде