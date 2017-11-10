Китайский ритейлер предлагает пожизненные поставки алкоголя в рамках акции ко Дню одиноких людей

Китайский онлайн-ритейлер, работающий на платформе Alibaba, предлагает покупателям пожизненные поставки алкоголя в рамках акции, приуроченной ко Дню одиноких людей, который ежегодно отмечается в стране 11 ноября.
Ритейлер, возможно, нашел секрет счастливой одинокой жизни - неисчерпаемый запас алкоголя, который будет делать длинные, одинокие ночи более теплыми, пишет газета The Guardian.
В рамках действующей акции, ее участники смогут до конца жизни получать традиционный китайский крепкий алкогольный напиток байцзю, заплатив разово 11,111 тыс. юаней ($1,67 тыс.) - это огромная скидка к традиционной цене такой услуги, составляющей 99,999 тыс. юаней.
Первые 33 участника акции будут ежемесячно получать 12 бутылок байцзю до конца жизни. В случае смерти участника в течение пяти лет после заключения сделки, право получения алкоголя перейдет к членам его семьи.
Байцзю обычно производится из сорго или риса, и содержание алкоголя в этом напитке может превышать стандартные 40%. Напиток является традиционным для проводимых в Китае банкетов, однако за рубежом он так и не получил популярности.
День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.
Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года, за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com.
В 2016 году продажи ритейлеров на платформе Alibaba в этот день превысили $17 млрд, превзойдя, таким образом, объем продаж в США в Черную пятницу.
Скорость движения поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч – президент Алиев
QALA начала деятельность в Греции
Азербайджан и Эфиопия намерены проводить межмидовские консультации
Курс манат/ доллар на 13 ноября - 1,7002 манат/$1
Парламент Грузии вновь включил в повестку дня вопрос о расследовании договора с "Газпромом"
BBL может включить реверс газа после закрытия британского газохранилища Rough
Nintendo планирует ускорить производство приставок Switch
Немцы предпочитают кошек, но чаще страхуют собак - исследование
Пожар в бизнес-центре "AFEN Plaza" в Баку полностью потушен, площадь возгорания составила 300 кв. м. - МЧС
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже
Президент Алиев ознакомился с условиями в ТЦ «Gence Mall» и ходом строительства отеля «Majestic Palace»
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению ИТ-оборудования.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»