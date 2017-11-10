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Дальнее зарубежье 10.11.2017 17:40

Китайский ритейлер предлагает пожизненные поставки алкоголя в рамках акции ко Дню одиноких людей

Китайский онлайн-ритейлер, работающий на платформе Alibaba, предлагает покупателям пожизненные поставки алкоголя в рамках акции, приуроченной ко Дню одиноких людей, который ежегодно отмечается в стране 11 ноября.

Ритейлер, возможно, нашел секрет счастливой одинокой жизни - неисчерпаемый запас алкоголя, который будет делать длинные, одинокие ночи более теплыми, пишет газета The Guardian.

В рамках действующей акции, ее участники смогут до конца жизни получать традиционный китайский крепкий алкогольный напиток байцзю, заплатив разово 11,111 тыс. юаней ($1,67 тыс.) - это огромная скидка к традиционной цене такой услуги, составляющей 99,999 тыс. юаней.

Первые 33 участника акции будут ежемесячно получать 12 бутылок байцзю до конца жизни. В случае смерти участника в течение пяти лет после заключения сделки, право получения алкоголя перейдет к членам его семьи.

Байцзю обычно производится из сорго или риса, и содержание алкоголя в этом напитке может превышать стандартные 40%. Напиток является традиционным для проводимых в Китае банкетов, однако за рубежом он так и не получил популярности.

День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года, за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com.

В 2016 году продажи ритейлеров на платформе Alibaba в этот день превысили $17 млрд, превзойдя, таким образом, объем продаж в США в Черную пятницу.

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Тэги: КИТАЙ, РИТЕЙЛЕР, АКЦИЯ, АЛКОГОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]