Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы под залог

Председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл покинула мадридскую тюрьму Алькала-Меко, сообщает в пятницу газета "Паис".
Ранее утром ее адвокат внес залог в размере 150 тыс. евро, который за ее освобождение запросил Верховный суд Испании. К.Форкаделл провела в тюрьме ночь с четверга на пятницу.
К.Форкаделл покинула тюрьму, не дав комментариев. Согласно условиям освобождения под залог, ей до судебного заседания необходимо еженедельно появляться в суде, также она не может покидать Испанию.
Спикер обвиняется в том, что она сыграла существенную роль в провозглашении независимости Каталонии.
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