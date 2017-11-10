Путин и Трамп обменялись рукопожатием на церемонии фотографирования на саммите АТЭС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились поздно вечером на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Д.Трамп подошел к российскому президенту, стоявшему на площадке для фотографирования, два лидера пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Президент США похлопал российского коллегу по плечу.

После этого краткого общения главы государств проследовали на прием. Президенты России и США прошли на это мероприятие отдельно, В.Путин немного опередил Д.Трампа.

По традиции лидеры принимают участие в совместной церемонии фотографирования, надевая элементы национального костюма страны-хозяйки саммита АТЭС.

Поскольку в этом году саммит проходит во Вьетнаме, лидеры примерили на себя национальные рубашки этой страны - синего и белого цвета.

Неформальная традиция использовать для family-photo элементы национального костюма страны-хозяйки саммита АТЭС была введена в 1993 году, когда форум проходил в Сиэтле. Однако в 2009 году на встрече в Сингапуре эта традиция без официальных объяснений впервые была прервана - участники вышли фотографироваться в деловых костюмах. Возобновили эту забавную практику только в 2013 году на индонезийском острове Бали.