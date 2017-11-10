Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в съезде политической партии "Народный фронт" в субботу, 11 ноября.

"Премьер-министр Украины планирует посетить съезд (партии "Народный фронт" - ИФ)", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы правительства Александр Мельничук.

Он добавил, что "логично, когда премьер-министр коалиционного правительства поприветствует партию, которая входит в коалицию".

Как сообщалось, съезд партии "Народный фронт" пройдет 11 ноября в Мыстецьком Арсенале в Киеве.

Эту же информацию подтвердил народный депутат из фракции "Народного фронта" Антон Геращенко. "У нас планируется съезд в эту субботу, где лидер нашей партии Арсений Яценюк обрисует планы развития партии, обрисует наши требования к будущим выборам. Я думаю, съезд будет очень интересным историческим событием", - сказал депутат журналистам.