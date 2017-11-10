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Внутренняя политика 10.11.2017 18:52

Скорость движения поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч – президент Алиев

Скорость движения скоростных поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Как вы знаете, я поручил изучить вопрос ввода в эксплуатацию скоростных поездов Баку-Гянджа. Сегодня Азербайджан закупает передовые поезда, и этот процесс будет продолжен. Первыми скоростными поездами будут Баку-Сумгаит и Баку-Гянджа»,- сказал И.Алиев в ходе выступления в церемонии открытия Гянджинской государственной филармонии.

Глава государства отметил, что в Азербайджане успешно продолжается работа по реконструкции железной дороги.

«Сегодня в эксплуатации находится железная дорога Баку-Бойук Кесик. После ее улучшения скорость поездов будет составлять приблизительно 120 км/ч. Таким образом добираться до Гянджи будет и комфортно, и недолго»,- сказал президент.

Ранее председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов заявил, что скоростной поезд Баку-Гянджа будет запущен в 2018 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ГЯНДЖА, ПОЕЗДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]