Скорость движения поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч – президент Алиев

Скорость движения скоростных поездов Баку-Гянджа составит 120 км/ч, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Как вы знаете, я поручил изучить вопрос ввода в эксплуатацию скоростных поездов Баку-Гянджа. Сегодня Азербайджан закупает передовые поезда, и этот процесс будет продолжен. Первыми скоростными поездами будут Баку-Сумгаит и Баку-Гянджа»,- сказал И.Алиев в ходе выступления в церемонии открытия Гянджинской государственной филармонии.

Глава государства отметил, что в Азербайджане успешно продолжается работа по реконструкции железной дороги.

«Сегодня в эксплуатации находится железная дорога Баку-Бойук Кесик. После ее улучшения скорость поездов будет составлять приблизительно 120 км/ч. Таким образом добираться до Гянджи будет и комфортно, и недолго»,- сказал президент.

Ранее председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов заявил, что скоростной поезд Баку-Гянджа будет запущен в 2018 году.

Ф.Исазаде