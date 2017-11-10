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Дальнее зарубежье 10.11.2017 20:28

Американский генерал не сомневается, что запущенная из Йемена в сторону Эр-Рияда ракета - иранского производства

Запущенная в йеменскими мятежниками-хуситами в сторону Эр-Рияда ракета, судя по собранным американскими военными данным, была произведена в Иране, заявил в пятницу генерал Джеффри Харриган, командующий ВВС США на Ближнем Востоке.

"На ракете была иранская маркировка. На мой взгляд, это ясно указывает на Иран", - приводит его слова агентство "Ассошиэйтед пресс".

4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.

Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.

Арабская коалиция против йеменских повстанцев-хуситов, возглавляемая Саудовской Аравией, ранее предупредила, что будет рассматривать поддержку повстанцев Ираном как акт войны.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, РАКЕТА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]