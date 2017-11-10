Американский генерал не сомневается, что запущенная из Йемена в сторону Эр-Рияда ракета - иранского производства

Запущенная в йеменскими мятежниками-хуситами в сторону Эр-Рияда ракета, судя по собранным американскими военными данным, была произведена в Иране, заявил в пятницу генерал Джеффри Харриган, командующий ВВС США на Ближнем Востоке.

"На ракете была иранская маркировка. На мой взгляд, это ясно указывает на Иран", - приводит его слова агентство "Ассошиэйтед пресс".

4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.

Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.

Арабская коалиция против йеменских повстанцев-хуситов, возглавляемая Саудовской Аравией, ранее предупредила, что будет рассматривать поддержку повстанцев Ираном как акт войны.