Американский генерал не сомневается, что запущенная из Йемена в сторону Эр-Рияда ракета - иранского производства

Запущенная в йеменскими мятежниками-хуситами в сторону Эр-Рияда ракета, судя по собранным американскими военными данным, была произведена в Иране, заявил в пятницу генерал Джеффри Харриган, командующий ВВС США на Ближнем Востоке.
"На ракете была иранская маркировка. На мой взгляд, это ясно указывает на Иран", - приводит его слова агентство "Ассошиэйтед пресс".
4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.
Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.
Арабская коалиция против йеменских повстанцев-хуситов, возглавляемая Саудовской Аравией, ранее предупредила, что будет рассматривать поддержку повстанцев Ираном как акт войны.
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