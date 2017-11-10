Apple решит проблему работы iPhone X на холоде при следующем обновлении ПО

Американская Apple Inc. признала, что экран iPhone X плохо реагирует на холод: при температуре около нуля градусов с его работой возникают проблемы, сообщает dpa.
Для решения этой проблемы компания намерена выпустить обновление для программного обеспечения, сообщил в пятницу представитель Apple.
По его словам, экран нового iPhone теряет чувствительность, попадая в холод. Он не реагирует ни на какие прикосновения. Хотя спустя несколько секунд экран начинает снова работать.
Apple не объясняет, с чем связана эта проблема. О том, когда именно выйдет новое ПО, компания также не сообщает, отмечает Deutsche Welle.
Новый флагман Apple - iPhone X - поступил в продажу 3 ноября более чем в пятидесяти странах. В США он стоит от $999, в Германии - от 1149 евро, в России - от 80 тыс. рублей.
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