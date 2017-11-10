США призвали к уважению суверенитета и территориальной целостности Ливана

Государственный департамент США призвал все стороны, как внутри, так и вне Ливана, уважать целостность и независимость страны, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.
"США поддерживают стабильность Ливана и выступают против действий, которые могут угрожать этой стабильности. В Ливане нет законного места или роли для любых иностранных сил, ополченцев или вооруженных лиц, кроме законных сил безопасности ливанского государства, которые должны быть признаны в качестве единственного органа безопасности в Ливане", - отмечается в нем.
"США предостерегают всех, в или за пределами Ливана, против использования Ливана в качестве места для конфликтов или каким-либо другим образом, который может способствовать нестабильности в этой стране", - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.
Госдеп США отметил, что в Вашингтоне поддерживают суверенитет и независимость Ливана и его политических институтов. Премьер-министра Ливана Саада Харири, подавшего в отставку в конце прошлой недели, американский Госдеп назвал "надежным партнером США".
Ранее в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что он уходит в отставку, а также о том, что Ливан стал заложником ливанского шиитского движения "Хезболла". Подавший в отставку премьер также добавил, что опасается покушения на свою жизнь. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним.
Глава "Хезболлы" Хасан Насралла полагает, что отставка премьер-министра Ливана Саада Харири была незаконной.
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