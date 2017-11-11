Кабинет министров РФ утвердил стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне

Правительство России утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
"Основная цель стратегии - укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России путем увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что стратегию планируется реализовывать в три этапа: первый этап (до 2020 года) - подготовительный, второй этап (2020-2025 годы) - основной, третий этап (2026-2030 годы) - перспективный.
"Реализация стратегии и выполнение ее показателей позволит к 2030 году обеспечить объемы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до 7 миллионов тонн, объемы грузопотока по прочим сухим грузам - до 7 миллионов тонн; привлечь российский туристический поток в Каспийский регион - до 30 тысяч человек в год; создать более 2 тысяч новых рабочих мест", - говорится в документе.
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