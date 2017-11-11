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Регион 11.11.2017 09:30

Кабинет министров РФ утвердил стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне

Правительство России утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

"Основная цель стратегии - укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России путем увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что стратегию планируется реализовывать в три этапа: первый этап (до 2020 года) - подготовительный, второй этап (2020-2025 годы) - основной, третий этап (2026-2030 годы) - перспективный.

"Реализация стратегии и выполнение ее показателей позволит к 2030 году обеспечить объемы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до 7 миллионов тонн, объемы грузопотока по прочим сухим грузам - до 7 миллионов тонн; привлечь российский туристический поток в Каспийский регион - до 30 тысяч человек в год; создать более 2 тысяч новых рабочих мест", - говорится в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОРТЫ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]