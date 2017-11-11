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Туризм 11.11.2017 09:51

Власти Израиля сообщают об увеличении в октябре турпотока из России на 54%

Израиль в октябре 2017 года посетили 53700 россиян, что на 54% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба израильского министерства туризма.

По его данным, российский турпоток в Израиль за 10 месяцев этого года превысил 336 тыс. путешественников, что на 47% больше, чем за такой же период прошлого года.

В октябре 2017 года Израиль посетили почти 464 тыс. путешественников со всего мира, включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров. Это на 60% больше, чем за тот же период 2016 года. Общий турпоток в страну за десять месяцев этого года составил более 3,168 млн туристов (плюс 27%).

В топ-3 стран по турпотоку в Израиль по итогам октября вошли США, Россия и Франция. При этом турпоток из России в октябре 2017 года практически сравнялся с количеством путешественников из США в 2016 году. Свои показатели стремительно улучшает Германия, которая, возможно, скоро займет место в тройке, вытеснив Францию.

Министерство также сообщает о старте прямого регулярного сообщения по новому направлению Минеральные Воды - Тель-Авив 1 ноября 2017 года. Заказчиком рейса выступила израильская кампания R-way Group, полеты будут выполняться авиакомпанией "Уральские авиалинии".

В настоящий момент по маршруту Россия - Израиль доступно 72 прямых рейса в неделю. Полеты осуществляются из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Сочи и Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что Израиль возобновил зимнюю программу по субсидированию рейсов в Эйлат, в рамках которой Минтуризма страны возмещает организующим перелеты в аэропорт Овда компаниям 45 евро за каждого пассажира.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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