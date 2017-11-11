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Дальнее зарубежье 11.11.2017 10:16

Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии, которое согласовали в субботу Лавров и Тиллерсон - Песков

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах "на полях" саммита АТЭС одобрили совместное заявление двух президентов по Сирии, сообщил в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, документ был подготовлен экспертами двух стран и финально согласован в субботу главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Заявление было специально подготовлено к их встрече в Дананге, отметил Д.Песков.

Ранее в субботу источник в российской делегации сообщил о проведении встречи С.Лаврова и Р.Тиллерсона. Детали состоявшейся беседы собеседник не раскрыл.

Через некоторое время президенты РФ и США кратко поговорили перед церемонией фотографирования лидеров на саммите АТЭС. Они побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования лидеров экономик АТЭС.

На видеозаписи, которая транслировалась в пресс-центре саммита, видно, как В.Путин и Д.Трамп что-то оживленно обсуждают на ходу.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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