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Дальнее зарубежье 11.11.2017 10:31

Путин и Трамп согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения - совместное заявление

Конфликт в Сирии не имеет военного решения, окончательное урегулирование должно быть в рамках женевского процесса, говорится в заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональде Трампа.

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в совместном заявлении В.Путина и Д.Трампа.

Лидеры также отметили недавнее заявление президента Сирии Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН.

"Президенты подтвердили, что данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие", - отмечается в заявлении президентов.

Кроме того, "президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН".

"Также призвали все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха", - говорится в заявлении В.Путина и Д.Трампа.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]