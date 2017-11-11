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Происшествия 11.11.2017 11:01

В Ижевске полсотни полицейских защищают обрушившийся дом от мародеров

Полиция охраняет территорию обрушившегося в четверг дома в Ижевске, фактов мародерства не допущено, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в субботу.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан эвакуированного дома", - говорится в сообщении.

На месте работают 50 полицейских и 3 экипажа ГИБДД.

"Фактов мародерства не допущено. Организован беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения работ", - сообщает пресс-служба.

Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек.

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Тэги: РОССИЯ, ИЖЕВСК, ДОМ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]