В Ижевске полсотни полицейских защищают обрушившийся дом от мародеров

Полиция охраняет территорию обрушившегося в четверг дома в Ижевске, фактов мародерства не допущено, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в субботу.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан эвакуированного дома", - говорится в сообщении.

На месте работают 50 полицейских и 3 экипажа ГИБДД.

"Фактов мародерства не допущено. Организован беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения работ", - сообщает пресс-служба.

Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек.